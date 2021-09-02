Контейнеры для сбора пластика будут установлены в Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе в октябре

Переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами и внедрение элементов раздельного сбора мусора в Мурманской области обсудили накануне в региональном правительстве. В совещании под председательством вице-губернатора Юрия Сердечкина в режиме видеоконференцсвязи приняли участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Лыженков, и.о. председателя комитета по тарифному регулированию Татьяна Шушкова, представители органов местного самоуправления региона, а также руководство Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Ключевой темой рабочей встречи стало размещение контейнеров для накопления отдельных фракций ТКО, в том числе и в удаленных населенных пунктах области. Так, сетки для сбора пластика появятся на территориях Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Полярных Зорь уже в октябре текущего года.

В Ловозерском и Терском районах осенью будут установлены контейнерные шкафы-модули для накопления ПЭТ, металлических и стеклянных отходов.

Организацию вывоза смешанных ТКО и отсортированных жителями фракций из спецконтейнеров (сеток) планируется реализовывать в два этапа. Во время первого рейса мусоровывозящая техника будет осуществлять сбор смешанных ТКО с последующим их направлением на действующие объекты обращения с отходами, во время второго – сбор отсортированных фракций. В этом случае смешивание накопленных ТКО при организации вывоза исключается.

Напомним, внедрение раздельного сбора отходов в регионе началось два года назад. С августа 2019 года в Полярных Зорях реализуется пилотный проект по раздельному накоплению бумаги, пластика, стекла. В ноябре 2020 года на контейнерных площадках Североморска появилось 75 контейнеров для накопления пластика, а с апреля 2021-го – 16 аналогичных контейнеров установлены региональным оператором в жилом районе Росляково.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в сентябре текущего года на территориях Мурманска, Колы и Мурмашей при поддержке правительства Мурманской области стартует благотворительный проект «Бумажная помощь», в рамках которого планируется организовать сбор макулатуры в специально установленные на территории общественных пространств экомодули. Все денежные средства, вырученные от реализации собранных вторичных материальных ресурсов, будут направляться на лечение и реабилитацию детей с тяжелыми заболеваниями.