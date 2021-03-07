Контракты на ремонт дорог в рамках дорожного нацпроекта в 2022 году планируется заключить уже в 2021

Реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» рассмотрели на заседании Проектного комитета, которое прошло под председательством вице-губернатора Юрия Сердечкина.

Одним из основных вопросов повестки стало заключение в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022 год. «Мурманскавтодор» доложил о готовности уже на следующей неделе предоставить документы для проведения электронного аукциона по проведению ремонтных работ на региональных трассах в рамках дорожного нацпроекта в 2022 году. Техзадание у заказчика готово, начальная максимальная цена рассчитана и проходит итоговую стадию согласования.

В Коле заключены контракты на ремонт дорог в 2021 году, здесь будут приведены в порядок семь объектов. На данный момент ведётся подготовка объектов на 2022 год.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на заседании проектного комитета поднимался вопрос заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Мурманска на 2021 год в рамках дорожного национального проекта. Электронный аукцион состоялся, и победители определены. Ожидается заключение контрактов. Муниципалитет готовит конкурсную документацию на объекты 2022 года, а со вскрытием дорог планируется провести обследование дорожного покрытия.