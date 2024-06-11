Контроль за уборкой муниципалитетов – прямая обязанность глав

На это 10 июня на оперативном совещании ещё раз обратил внимание глава Мурманской области Андрей Чибис.

В декабре прошлого года в регионе начал активную работу «Губернаторский контроль», в рамках которого специальная бригада выезжает в муниципалитеты области с проверкой выполнения поручений губернатора.

По итогам выезда 31 мая в ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск выявлен ряд нарушений. Большая часть замечаний касалась уборки общественных территорий и контейнерных площадок.

Об устранении замечаний сообщили глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов и глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

«Это ваша работа – смотреть и убираться. А не отчёты по итогам после того, как вам на это указали. Ситуация пока не меняется так, как хотелось бы, чтобы она менялась. Поэтому прошу всех, коллеги, это понимать», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru