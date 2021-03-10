Контроль за уборкой снега продолжается в штабном режиме

Одним из основных в повестке оперативного совещания в правительстве региона по-прежнему остаётся вопрос качества содержания территорий муниципальных образований в зимний период. О мероприятиях по ликвидации последствий обильных снегопадов в Мурманской области за период февраль-март вчера доложил региональный министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманске, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск был введён режим повышенной готовности, а также организован штаб по содействию муниципальным образованиям в организации работы по приведению в нормальное состояние улично-дорожной сети и дворовых территорий. Руководителем штаба назначен заместитель губернатора региона Юрий Сердечкин.

Несмотря на то, что уборка снега и вывоз мусора перешли в плановый режим, постановка задач и контроль за их выполнением пока продолжается в штабном режиме.

Своевременная координация и согласованные действия правительства, администраций и коммунальных служб позволили решить первостепенные задачи, в том числе по обеспечению бесперебойного движения спецтранспорта и оперативных служб.

Так, в Мурманске за 8 марта выполнена очистка 57 придомовых территорий, работали в день – 117 единиц техники, в ночь – 130. На сегодня запланировано очистить снег с 70 придомовых территорий, привлечены 90 единиц техники и 961 дворник. За минувшие сутки и выходные дни с улиц города вывезено 11090,2 кубометра снега. На посыпку дорог и тротуаров использовано 237 кубометров пескосоляной смеси.

В ЗАТО г. Североморск требуют очистки ещё 40 придомовых территорий. На сегодня запланирована уборка 28 дворов, остальные – в планах на завтра. Расчищать проблемные территории будут 26 единиц техники и 163 дворника. Вывоз мусора и уборка улично-дорожной сети ведётся в штатном режиме.

В общей сложности за прошедшую неделю на улично-дорожной сети области работало 412 единиц техники, дворы и междворовые проезды очищали 530 единиц.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, помимо мобилизации имеющихся сил и средств в наиболее пострадавших от непогоды муниципалитетах активное содействие в ликвидации последствий оказали сторонние предприятия и организации: в ЗАТО Александровск – ПАО «НОВАТЭК» и ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ, в ЗАТО г. Североморск – МУП «Североморскводоканал», в Мурманске – АО «МЭС», ГОУП «Мурманскводоканал».

Мониторинг обращений показал снижение количества жалоб от населения на качество уборки территории от снега.

«Немаловажным для контроля качества уборки улично-дорожной сети является использование системы мониторинга уборки территорий. Задания создаются, зачет выполнения производится. За прошедшую неделю сформировано 1441 задание, из которых 1135 зачтено на 100%», – подчеркнул глава ведомства.