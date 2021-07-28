Контролем подготовки объектов ЖКХ к предстоящему отопительному периоду займётся областная комиссия

Под председательством министра энергетики и ЖКХ региона Алексея Лыженкова вчера состоялось первое заседание областной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2021/2022.

Комиссия произвела осмотр основных объектов теплоснабжения и водоснабжения Териберки. Для бесперебойного прохождения предстоящего отопительного периода на двух котельных сельского поселения в активной фазе идут работы по ремонту основного и вспомогательного оборудования: на мазутной котельной производится капитальный ремонт дымовой трубы, замена тепловой сети первого контура ЦТП, текущий ремонт емкостей для хранения мазута, на угольной – ремонтные работы завершены, осуществляется закупка топлива.

Учитывая высокий износ существующих объектов водохозяйственного комплекса, ведётся работа по организации строительства нового водозаборного сооружения. На сегодня завершается процедура заключения муниципального контракта.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в ходе выездного заседания членами комиссии были заслушаны доклады о готовности Туманного и Териберки к работе в осенне-зимний период 2021/2022. По итогам региональное профильное ведомство поставило на контроль проведение капитального ремонта тепловой сети Туманного, строительство водозаборного сооружения в Териберке.

Контрольные мероприятия по подготовке объектов энергетики и ЖКХ Мурманской области к работе в предстоящий отопительный период будут продолжены.