Контролировать уборку снега на трассах будут из Центра управления регионом

Вице-губернатор Юрий Сердечкин провёл вчера контрольную проверку зимнего содержания на трассах «Кола-Серебрянские ГЭС», а также на автоподъезде к селу Териберка.

В зимний период работа по уборке снега здесь организована на всех участках круглосуточно по скользящим графикам без выходных и праздничных дней. На 10-м километре автоподъезда к Териберке подрядчик ООО «Мурманавтодор» организовал временную базу техники. В случае если трассу заметет, дорожники будут очищать её сразу с двух сторон. Здесь же расположен пункт обогрева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для работы на териберкском участке подготовлены шнекороторы, автогрейдеры, новый современный бульдозер «John Deere» – в общей сложности 8 машин.

«У правительства Мурманской области большие планы на развитие Териберки. Контроль за зимним содержанием автодорог является одной из наших обязательных рабочих задач. Своевременная уборка снега – важнейшее условие полноценной жизни людей. Мы ничего не можем поделать с природой, каждый год дорогу на Териберку заметает. Мы должны быть готовы к тому, чтобы оперативно бороться с последствиям. Нужно существенно повысить скорость реагирования подрядной организации на изменяющиеся погодные условия. Для этого мы запускаем профильные модули в Центре управления регионом. Уже сегодня в тестовом онлайн-режиме мы видим большую часть техники, которая занимается уборкой дорог: где находится, какое задание выполняет. Это даёт возможность оперативно корректировать задачи в зависимости от изменяющейся обстановки», – отметил Юрий Сердечкин.