Контрольно-счётная палата ЗАТО г. Североморск отмечена в конкуре «Лучшая практика внешнего муниципального финансового контроля»
Награждение состоялось на XXIV общем собрании членов Представительства Союза муниципальных контрольно-счётных органов в Северо-Западном федеральном округе в г. Красноярске.
Участие в собрании приняли около 200 представителей 19 контрольно-счётных органов, являющиеся членами представительства.
Они обсудили ключевые моменты в работе. На повестке было подведение итогов работы Союза МКСО и обсуждение актуальных вопросов развития внешнего муниципального финансового контроля.
Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, общее собрание завершилось церемонией награждения. Председатель Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск Елена Шкода отмечена дипломом I степени за победу в I этапе конкурса «Лучшая практика внешнего муниципального финансового контроля» среди малых контрольно-счётных органов.
Фото (Контрольно-счётная палата ЗАТО г. Североморск): https://citysever.ru/novostiq/19861-luchshaya-praktika-vneshnego-municipalnogo-finansovogo-kontrolya/