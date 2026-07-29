Контрольные рейды проходят на всех популярных туристических направлениях Мурманской области

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области совместно с Погрануправлением ФСБ России по Республике Карелия провело очередное рейдовое мероприятие в сфере туристской индустрии. На этот раз проверка состоялась на КПП «Титовка» - точке отправления на полуострова Рыбачий и Средний. Рейд был направлен на пресечение деятельности нелегальных гидов и контроль за соблюдением правил пребывания в приграничной зоне.

Сотрудники регионального министерства выявили четырёх нарушителей, которые работали с туристами, не имея соответствующей аттестации. В отношении каждого из них начато административное производство.

«Тем, кто ссылается на высокий турсезон и не может найти время аттестоваться, советую иметь в виду: мы в высокий сезон тоже активизировали контроль. Штрафы за работу без аттестации – от 7 до 10 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч. Работайте легально. Следующая аттестация запланирована на 20 августа», – прокомментировал начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля регионального министерства туризма и предпринимательства Андрей Удовик.

Подробную информацию о порядке и сроках проведения аттестации можно получить на сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области, а также по телефону (8152) 48-67-13. Процедура аттестации открыта для гидов из любых регионов России. Сдать квалификационный экзамен для работы на территории Кольского Заполярья можно дистанционно, в формате видеоконференцсвязи.

На сегодняшний день в Мурманской области официально аттестовано 245 гидов. Проверить наличие у экскурсовода аттестации можно самостоятельно на сайте Единого федерального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также на сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571841/#&gid=1&pid=5