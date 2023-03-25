Конюхов и Меняйло побили рекорд по дальности полёта на воздушном шаре

Российские путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло побили рекорд по дальности полёта на воздушном шаре. Об этом сегодня сообщает штаб экспедиции.

Экипаж уже преодолел расстояние в 2368 км. Тем самым они побили рекорд, установленный в июне 1994 года японскими пилотами Хиназуки Такезавой и Мичио Кандой.

«Рекорд установлен, но полёт продолжается!», - сообщают участники воздушного путешествия на vk.com/fedor_konyuhov.

«Сейчас в районе перелёта в Красноярском крае глубокая ночь и пилоты ведут аэростат в очень сложных погодных условиях, борясь с обледенением оболочки. Пилоты будут продолжать полёт до рассвета и планируют приземлиться в районе посёлка Хатанга – столицы Полярной авиации», — сказано в публикации.

Фото: https://vk.com/fedor_konyuhov?z=photo-54699930_457240789%2Falbum-54699930_00%2Frev