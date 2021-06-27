Координацией деятельности заполярных учёных и изобретателей займется Совет по развитию инноваций Мурманской области

Для системной координации участников инновационной экосистемы в Заполярье будет создан Совет по развитию инноваций. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил на встрече с инноваторами региона, состоявшейся в преддверии Дня изобретателя и рационализатора. Как отметил губернатор, в состав Совета войдут не только представители науки и высшего образования, но также представители крупного бизнеса.

«Создание совета – это не протокольная история, я жду конструктива от его участников. Решения должны быть максимально рабочими, реализуемыми и эффективными», – подчеркнул Андрей Чибис.

Участники встречи обсудили результаты форсайт-сессии рабочей группы, созданной месяц назад по инициативе губернатора для генерации новых идей по поддержке инноваторов. Итоги мозгового штурма представил директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора Денис Скрыганов. В числе предлагаемых мер поддержки – создание единой платформы инновационных проектов, организация площадки для прямого диалога инноваторов и потенциальных партнеров, оказание юридической и патентной поддержки и др.

Губернатор активно поддержал идею создания регионального технопарка, который предоставит авторам проектов оборудованные лабораторные и производственные площади и окажет консультационную помощь. По решению главы региона такой центр будет создан на базе Мурманского государственного технического университета.

Также по поручению главы региона будет организована системная работа по представлению отраслевых инновационных продуктов и решений в рамках работы с инвесторами и крупным производственными проектами, привлекаемыми в Мурманскую область.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе встречи состоялось вручение инновационных ваучеров победителям очередного конкурсного отбора: индивидуальному предпринимателю Сергею Федотову, представившему проект углубленной водительской подготовки с применением технологий VR и роботизации, направленный на снижение смертности в ДТП в условиях Севера, и компании «Бионика», разработавшей алгоритм получения белкового рыбного гидролизата из отходов пелагических пород рыб. Инноваторы получат финансовую поддержку из областного бюджета в размере 250 тысяч рублей. Напомним, такой механизм государственной поддержки начинающизх и действующих инноваторов действует в Мурманской области с 2019 года. Средства ваучера могут быть направлены на завершение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание прототипа и оформление прав на интеллектуальную собственность, получение маркетинговой и юридической поддержки, обучение.