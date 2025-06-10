Координационный центр МАУ – один из лучших в России

Департамент информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки России провёл анализ деятельности 83 Координационных центров по противодействию терроризму и экстремизму в Российской Федерации за 2024-2025. В числе наиболее эффективных, входящих в пятерку лучших, отмечена работа Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет».

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, Координационным центром МАУ на территории Мурманской области создана единая эффективная система профилактической работы с молодежью, реализуется целенаправленная деятельность по формированию мировоззрения и общероссийской гражданской идентичности, основанных на многовековых традициях, культуре и ценностях народов нашей страны. Центром выстроена эффективная система взаимодействия с государственными структурами и общественными организациями, создан пул экспертов, что позволяет не только выявлять угрозы, но и создавать условия для их предотвращения, обеспечивая безопасность и гармонию в регионе.

«Работа нашего центра — это не только профилактика деструктивных явлений, но и формирование активной гражданской позиции у молодежи. Мы стремимся создать безопасное и гармоничное общество, где каждый сможет реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие и нашего региона и страны в целом», – отметила руководитель Координационного центра МАУ Майя Панкратова.

Кроме того, Центром осуществляется комплексная работа по обучению государственных и муниципальных служащих, профессорско-преподавательского состава и специалистов, ответственных за профилактическую работу с молодёжью.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548272/#&gid=1&pid=2