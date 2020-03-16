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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.20 10:50

Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом приступил к работе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабинета министров об образовании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Постановление, датированное 14 марта, размещено на сайте правительства.

В соответствии с распоряжением правительства Координационный совет возглавил Мишустин. Зампредами совета стали первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

В совет также вошли директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков.

В составе совета также - мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава МЧС Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, директор СВР Сергей Нарышкин, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и др.

В ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник Мишустин рассказал, что основную работу по медицинскому направлению и социальной сфере в совете будет вести Голикова. Предложения по снижению влияния пандемии на экономику, по словам премьера, будет готовить Белоусов. Он отметил, что Чернышенко будет отвечать за мониторинг ключевых показателей и коммуникацию.

Координационный совет образован «в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов и организаций при рассмотрении вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции».

Основными задачами совета являются рассмотрение проблем, угроз и вызовов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на борьбу с её распространением, организация взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, других органов и организаций по вопросам реализации мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

Решения совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для исполнения представленными в нем органами исполнительной власти и организациями. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет аппарат правительства РФ.

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