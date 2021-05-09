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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.21 13:00

Копия Знамени Победы развевается над Североморском

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в столице Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота городе Североморске начались с подъёма на флагштоке, установленном на мысе Алыш копии Знамени Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года над Рейхстагом.

В митинге приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, депутат Мурманской областной Думы Михаил Ильиных, депутаты Елена Завадская, Андрей Орлов, Сергей Сипягин, Олеся Францискевич, офицеры Северного флота, кадеты, юнармейцы, волонтеры флотской столицы.

Евгений Алексеев и Михаил Ильиных в своём выступлении отметили огромный вклад советского народа, Красной Армии и Военно-морского флота в разгром фашизма.

По команде Евгения Алексеева флаг подняли контр-адмирал в отставке Михаил Ильиных и капитан 3 ранга Кирилл Вахонин.

 

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Последние комментарии

Олег К.
08.05.21 09:14
Спасибо за хороший анализ ситуации. Я его дополню: "Максимальную производительность труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Однако
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29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
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