Копия Знамени Победы развевается над Североморском

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в столице Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота городе Североморске начались с подъёма на флагштоке, установленном на мысе Алыш копии Знамени Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года над Рейхстагом.

В митинге приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, депутат Мурманской областной Думы Михаил Ильиных, депутаты Елена Завадская, Андрей Орлов, Сергей Сипягин, Олеся Францискевич, офицеры Северного флота, кадеты, юнармейцы, волонтеры флотской столицы.

Евгений Алексеев и Михаил Ильиных в своём выступлении отметили огромный вклад советского народа, Красной Армии и Военно-морского флота в разгром фашизма.

По команде Евгения Алексеева флаг подняли контр-адмирал в отставке Михаил Ильиных и капитан 3 ранга Кирилл Вахонин.