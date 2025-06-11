Корабельная 70-килограммовая рында вернулась на вершину высоты 258,3

7 июня на высоте 258,3 состоялось торжественные освящение и установка большого колокола и мраморной мемориальной доски воинам, погибшим в Великой Отечественной войне за советское Заполярье.

В мероприятии приняли участие заозерские поисковые отряды «Западная Лица», «Звезда» и «Икар», а также представители Управления «ОКСиМП» и Управления МИ и ЖКХ ЗАТО город Заозерск.

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, колокол отлили из стали специалисты 10-го судоремонтного завода. Вес изделия составляет 70 кг.

Эту точку называют одной из самых кровавых на Кольском полуострове. Она находится недалеко от 79-го километра автодороги Мурманск — Печенга. 14 июля 1941 года стратегически важную высоту заняли немцы.

В июле–августе её штурмовали батальоны 95‑го и 205‑го стрелковых полков Красной Армии. Но усилия наших воинов оказались напрасными.

Ночью 21 декабря 1941 года без артиллерийской подготовки начался штурм высоты силами батальона 52‑й стрелковой дивизии 14‑й армии Карельского фронта и 12‑й бригады морской пехоты Северного флота. Высота была взята.

1156 советских бойцов были убиты, 2235 ранены и пропали без вести.

1 января 1942 года немцы снова овладели высотой и не покидали её до октября 1944 года.

В 1980 годы останки наших бойцов собирали поисковики во главе со Львом Журиным. Они были захоронены на вершине сопки.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457275486%2Fwall-171749274_42389