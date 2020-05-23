Корабельная поисково-ударная группа Северного флота приступила к учению по поиску подводных лодок в Баренцевом море

Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки приступила в Баренцевом море к проведению учения по поиску подводных лодок.

В составе группы действуют малые противолодочные корабли Северного флота «Снежногорск» и «Юнга».

В течение нескольких дней экипажи малых противолодочных кораблей будут отрабатывать задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения корабля и с выполнением противолодочного маневрирования на различных курсах и скоростях.

Учение будет проходить в двухстороннем формате. Корабельной поисково-ударной группе будут противодействовать несколько экипажей подводных лодок Северного флота.

На отдельных этапах учения моряки-противолодочники будут взаимодействовать с экипажами дальних противолодочных самолётов Ту-142.

Как сообщает пресс-служба СФ, малые противолодочные корабли проекта «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.