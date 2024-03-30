Корабельная поисково-ударная группа Северного флота проведёт атаку подводной лодки условного противника

Малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота проведут плановое совместное учение в составе корабельной поисково-ударной группы по поиску и атаке подводной лодки условного противника с выполнением торпедной стрельбы.

Учение состоится в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Экипажи кораблей выполнят задачи поиска подводной лодки с помощью штатной гидроакустической аппаратуры.

Учение будет проходить в двухстороннем формате. Корабельной поисковой ударной группе будут противодействовать несколько экипажей подводных лодок Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на завершающем этапе выхода в море корабли проведут учение по установке минных заграждений в полигонах боевой подготовки.

Несколько дней назад моряки-противолодочники провели артиллерийские стрельбы в Баренцевом море.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12506865@egNews