Корабельная поисково-ударная группа Северного флота провела плановое учение в Баренцевом море

Корабли выполнили атаку подводной лодки условного противника с выполнением торпедной стрельбы. Стрельба по подводной цели выполнялась практическим боезапасом – обычной торпедой без боевой части, которая после выполнения боевого упражнения была обнаружена и поднята из воды экипажем катера-торпедолова.

Большие противолодочные корабли Северного флота «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отработали плановые мероприятия боевой подготовки в составе корабельной поисково-ударной группы в Баренцевом море.

Экипажи кораблей провели ряд учений по своему основному предназначению – поиску подводных лодок, применению противолодочного вооружения. Данное учение отрабатывалось во взаимодействии с корабельными противолодочными вертолётами Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота. Противодействовали надводным кораблям атомные подводные лодки Северного флота.

Корабли выполнили атаку подводной лодки условного противника с выполнением торпедной стрельбы. Стрельба по подводной цели выполнялась практическим боезапасом – обычной торпедой без боевой части, которая после выполнения боевого упражнения была обнаружена и поднята из воды экипажем катера-торпедолова. Затем моряки выполнили стрельбу ракетно-бомбовым вооружением кораблей.

Район выполнения боевых упражнений был заранее закрыт для судоходства и полетов авиации.

Фото и видео: https://vk.com/mil