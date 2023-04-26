Корабельная поисково-ударная группа Северного флота провела учение по поиску подводных лодок

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота продолжают отрабатывать плановые мероприятия боевой подготовки в составе корабельной поисково-ударной группы в Баренцевом море.

В течение нескольких дней корабли Северного флота отрабатывали задачи по своему основному предназначению — поиску и уничтожению подводной лодки противника с выполнением учебно-боевых торпедных стрельб.

За время выхода в море морякам-противолодочникам ещеёпредстоит провести артиллерийские стрельбы, учение по связи, отработать элементы совместного маневрирования кораблей в составе корабельной поисково-ударной группы и провести ряд тренировок личного состава аварийных партий при борьбе за живучесть на ходу корабля.

По завершении учения МПК «Брест» и «Снежногорск» вернутся в главную базу Кольской флотилии разнородных сил — город Полярный.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, МПК проекта «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12465407@egNews