Корабельная поисково-ударная группа Северного флота проводит плановое учение в Баренцевом море

Малые противолодочные корабли (МПК) Северного флота «Брест» и «Снежногорск» вышли в Баренцево море для отработки плановых мероприятий боевой подготовки в составе корабельной поисково-ударной группы.

Накануне, 24 февраля, противолодочные корабли покинули главную базу Кольской флотилии разнородных сил — город Полярный. Противоминное обеспечение корабельной поисково-ударной группы и развертывание в назначенные районы Баренцева моря обеспечила корабельная тральная группа, в состав которой вошли тральщики «Ядрин» и «Ельня».

В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипажи МПК «Брест» и «Снежногорск» приступили к проведению тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Данное учение отрабатывается во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота.

За время выхода в море морякам-противолодочникам еще предстоит провести учение по связи, отработать элементы совместного маневрирования кораблей в составе корабельной поисково-ударной группы и провести ряд тренировок личного состава аварийных партий при борьбе за живучесть на ходу корабля.

На завершающем этапе учения, которое продлится несколько дней, североморцы планируют выполнить ряд учебно-боевых упражнений.

Район выполнения боевых упражнений заранее закрыт для судоходства и полётов авиации.

Как сообщает пресс-служба СФ, по завершении учения МПК «Брест» и «Снежногорск» вернутся в главную базу Кольской флотилии разнородных сил — город Полярный.

МПК проекта «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.

Фото: https://structure.mil.ru/