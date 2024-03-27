Корабельная поисково-ударная группа Северного флота проводит в Баренцевом море тренировку по поиску подводных лодок

Корабельная поисково-ударная группа Северного флота в составе малых противолодочных кораблей «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил проводит учение по поиску подводных лодок в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Тренировка моряков проходит во взаимодействии с противолодочными самолётами Ил-38 смешанного авиационного корпуса Северного флота. Учение проходит в двухстороннем формате – морякам-противолодочникам противодействует экипаж одной из атомных подводных лодок Северного флота.

В ходе учения экипажи малых противолодочных кораблей также проведут ряд совместных тренировок по практическому применению комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12506477@egNews