Корабельная поисково-ударная группа Северного флота выполнила в Баренцевом море артиллерийские стрельбы

Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнила в Баренцевом море артиллерийские стрельбы в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

Экипажи малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Брест» выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морской цели, роль которой выполняла буксируемая мишень. В ходе данного выхода в море боевые расчёты артиллерийских комплексов АК-176М и АК-630М успешно выполнили ряд боевых упражнений.

Корабельной поисковой группой также был успешно выполнен комплекс учебно-боевых упражнений в рамках учения по противовоздушной обороне. Боевые расчёты малых противолодочных кораблей отработали стрельбу по имитированным воздушным целям, применяя корабельную артиллерию и зенитные ракетные комплексы «Оса-МА».

В ходе учения противодействие кораблям оказывали самолёты Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота.

В ближайшее время Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота продолжит совершенствовать морскую выучку в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Моряки-противолодочники выполнят ряд учебно-боевых задач по поиску подводных лодок условного противника во взаимодействии с противолодочной авиацией армии ВВС и ПВО Северного флота.

По завершению учения МПК «Юнга» и «Брест» вернутся в главную базу Кольской флотилии разнородных сил – город Полярный.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малые противолодочные корабли проекта «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12429146@egNews