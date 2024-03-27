Корабельная тактическая группа Северного флота успешно выполнила задачи боевой подготовки в Баренцевом море

Корабельная тактическая группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота успешно выполнила комплекс артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. В составе группы в море действовали малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест», а также малый ракетный корабль «Рассвет».

Экипажи кораблей выполнили стрельбу артиллерийскими комплексами по имитированным воздушным целям, которые были поставлены палубным истребителем Су-33 смешанного авиационного корпуса Северного флота. Также моряки поразили морские мишенные позиции.

Практическому применению оружия предшествовала тщательная подготовка и отработка действий боевых расчетов кораблей.

Ранее боевые расчёты кораблей успешно выполнили упражнения артиллерийских стрельб с различных дистанций по мишеням, имитирующим безэкипажные катера противника. Моряки также провели учение по противовоздушной обороне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, стрельбы проходили в акватории Баренцева моря, закрытой для гражданского судоходства и полётов авиации.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12506335@egNews