Корабельная тактическая группа Северного флота выполнила артиллерийские стрельбы

Корабельная тактическая группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнила комплекс артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. В составе группы в море действовали малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест», а также малый ракетный корабль «Рассвет».

Боевые расчёты кораблей успешно выполнили упражнения артиллерийских стрельб с различных дистанций по мишеням, имитирующим безэкипажные катера противника. Моряки провели учение по противовоздушной обороне, успешно поразив воздушные цели.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе тренировки отработаны действия по развёртыванию корабельной группы в море и поиску подводных лодок.

Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12505684@egNews