Корабельная тактическая группа Северного флота вышла в Баренцево море для выполнения задач боевой подготовки

Сегодня корабельная тактическая группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вышла в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки. В составе группы в море действуют малые противолодочные корабли «Юнга» и «Снежногорск», а также малый ракетный корабль «Рассвет».

В ходе данного выхода в море корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнят ряд задач в составе соединения. Экипажи кораблей отработают совместное маневрирование, действия по различным вводным в ходе меняющейся обстановки.

На завершающем этапе выхода в море будут выполнены различные учебно-боевые упражнения, в том числе зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям, артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям.

Также будут отработаны задачи противодействия современным угрозам со стороны беспилотных систем условного противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на отдельных этапах учения моряки Кольской флотилии будут взаимодействовать с экипажами противолодочных самолетов и вертолетов смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Малые противолодочные корабли проекта «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.

Малый ракетный корабль «Рассвет» проекта 1234.1 предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне. Оснащён комплексом противокорабельных крылатых ракет, артиллерийскими установками АК-176 и АК-630, зенитно-ракетным комплексом «Оса-МА», радиоэлектронным вооружением.

