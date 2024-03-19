Корабельная тактическая группа Северного флота вышла в море для выполнения задач боевой подготовки

Сегодня в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки вышла корабельная тактическая группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. В составе группы в море в течение нескольких дней будут действовать малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест», а также малый ракетный корабль «Рассвет».

Моряки проведут ряд учений, выполнят комплекс совместных артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в составе тактической группы.

В ходе тренировки также будут отработаны действия по развертыванию корабельной группы в море, поиску подводных лодок, отражению налета авиации и беспилотных летательных аппаратов условного противника и борьбе с безэкипажными катерами.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, боевые упражнения будут выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря.

Выход тактической группы из Кольского залива обеспечила минно-тральная группа Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12505307@egNews