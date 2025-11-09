Корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота обеспечила вывод подводной лодки из пункта базирования

Корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки обеспечила выход подводной лодки из пункта базирования.

В составе тральной группы действовали новейший морской тральщик «Афанасий Иванников» и базовый тральщик «Котельнич». Траление проводилось по маршруту движения подводной лодки на выход из Кольского залива.

Экипажи кораблей отработали действия при противоминном обеспечении развертывания сил Северного флота в условиях применения условным противником минного вооружения, в том числе с применением различных видов тралов, современных автоматических комплексов и гидроакустических станций.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках выполнения задач по обеспечению противоминного охранения ближней морской зоны корабельная минно-тральная группа провела постановку глубоководных контактных тралов, предназначенных для поиска и уничтожения контактных мин в прибрежных районах методом их подсечения.

Противоминное обеспечение сил флота является основной задачей минно-тральных кораблей соединения охраны водного района Северного флота. Экипажи морских и базовых тральщиков регулярно совершенствуют свою морскую выучку при решении данной задачи, отрабатывают ее в каждом периоде обучения.

Фото: https://mil.ru/news/47ab09f6-d45a-4a15-a140-d14b91f2e9c3