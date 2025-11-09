Приятные мелочи нашей жизни: в шведском кафе готовят горячие бутерброды из мяса северного оленя и лося, а пупсы с большими слезами под глазами вытесняют ЛабубуЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РИЧТРАК – СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.11.25 08:00

Корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота обеспечила вывод подводной лодки из пункта базирования

Корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки обеспечила выход подводной лодки из пункта базирования.

В составе тральной группы действовали новейший морской тральщик «Афанасий Иванников» и базовый тральщик «Котельнич». Траление проводилось по маршруту движения подводной лодки на выход из Кольского залива.

Экипажи кораблей отработали действия при противоминном обеспечении развертывания сил Северного флота в условиях применения условным противником минного вооружения, в том числе с применением различных видов тралов, современных автоматических комплексов и гидроакустических станций.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках выполнения задач по обеспечению противоминного охранения ближней морской зоны корабельная минно-тральная группа провела постановку глубоководных контактных тралов, предназначенных для поиска и уничтожения контактных мин в прибрежных районах методом их подсечения.

Противоминное обеспечение сил флота является основной задачей минно-тральных кораблей соединения охраны водного района Северного флота. Экипажи морских и базовых тральщиков регулярно совершенствуют свою морскую выучку при решении данной задачи, отрабатывают ее в каждом периоде обучения.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/47ab09f6-d45a-4a15-a140-d14b91f2e9c3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире15:45«Все обо мне». Концерт Евы Польны, Crocus City Hall '2013 (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Улучшенные условия по льготным ипотечным программам призваны повысить спрос среди жителей Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 7 копеек, доллар теряет 15 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 10 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»