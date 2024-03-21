Корабельная тральная группа Северного флота отработала плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море

Корабельная тральная группа Северного флота в составе базовых тральщиков «Котельнич» и «Коломна» Кольской флотилии разнородных сил отработала плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море.

Экипажи кораблей выполнили разведывательный поиск и уничтожение участка условного минного заграждения контактными и неконтактными тралами. В ходе выполнения учебно-боевой задачи моряки отработали совместное маневрирование, а также проводку по протраленному фарватеру корабельной тактической группы Северного флота.

Также экипажи тральщиков провели успешную совместную стрельбу малокалиберной артиллерией по макетам плавающих мин.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после выполнения стрельб экипажи тральщиков направились в губу Эйна, где провели учение по противоподводно-диверсионной обороне кораблей при якорной стоянке на незащищенном рейде и выполнили практическое гранатометание на поражение боевых пловцов условного противника.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12505530@egNews