Корабельная тральная группа Северного флота проводит учения в морских полигонах Баренцева моря

11 апреля экипажи базовых тральщиков «Владимир Гуманенко» и «Ельня» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приступили к проведению ряда контрольных корабельных учений в морских полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

В ходе учений отрабатываются действия корабельной тральной группы по поиску, обнаружению и уничтожению мин при сопровождении надводных кораблей и подводных лодок в полигоны боевой подготовки. Моряки-североморцы отрабатывают сопровождение боевых кораблей за тралами, используя весь комплекс противоминного вооружения — гидроакустические станции поиска якорных и донных мин, а также различного вида тралы.

На заключительном этапе учений экипажи тральщиков «Владимир Гуманенко» и «Ельня» выполнят зачетные артиллерийские стрельбы в рамках тренировки по уничтожению плавающей мины.

Планируется, что до возвращения в базу экипажи боевых кораблей Кольской флотилии разнородных сил также отработают элементы противодиверсионной обороны корабля на незащищенном рейде, ряд внутрикорабельных тренировок по борьбе за живучесть в море, маневрированию и организации связи, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12416962@egNews