Корабельная тральная группа Северного флота проводит учения в морских полигонах Баренцева моря

Экипажи базовых тральщиков «Соловецкий Юнга» и «Ядрин» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приступили к отработке плановых мероприятий боевой подготовки в составе корабельной тральной группы.

В течение нескольких дней корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработают задачи по своему основному предназначению – поиску, обнаружению и уничтожению мин при обеспечении выхода кораблей и судов в морских полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

За время выхода в море, морякам-североморцам предстоит осуществить обеспечение прохода корабля за тралами, используя весь комплекс противоминного вооружения - гидроакустические станции поиска якорных и донных мин и различного вида тралы.

На заключительном этапе тренировок экипажи тральщиков «Соловецкий Юнга» и «Ядрин»» выполнят зачетные артиллерийские стрельбы по уничтожению плавающих мины.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, до возвращения в базу экипажам базовых тральщиков предстоит осуществить ряд тренировок в том числе – по борьбе за живучесть корабля на ходу, совместному маневрированию, организации противовоздушной и противодиверсионной обороны кораблей на незащищенном рейде.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12466107@egNews