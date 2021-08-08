Корабельная ударная группа Северного флота выполнила ракетные стрельбы в Атлантике способом компьютерного моделирования

Корабельная ударная группа Северного флота, действующая в районах Северо-восточной Атлантики в рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота, провела учение по нанесению ракетного удара корабельной группировке условного противника.

В составе корабельной ударной группы, сформированной в рамках командно-штабной тренировки накануне, 5 августа, действуют ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и атомный подводный ракетный крейсер «Орёл».

В соответствии с учебной обстановкой по целеуказанию, полученному от дальних противолодочных самолетов Ту-142, корабельная ударная группа с использованием технологий компьютерного моделирования нанесла ракетный удар электронными пусками высокоточного оружия по корабельной группировке условного противника, обозначенной тактической группой кораблей Северного флота.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» выполнил электронные пуски крылатых ракет «Вулкан», а фрегат «Адмирал флота Касатонов» осуществил электронные пуски крылатых ракет «Калибр».

Атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» выполнил электронные пуски крылатых ракет «Гранит» из назначенного района, находясь в подводном положении.

Точность и эффективность применения ракетного оружия будет оценена командованием Северного флота после изучения данных объективного контроля.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота учебно-боевые задачи в Атлантике, Баренцевом и Белом морях выполняют более 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. В соответствии с учебной обстановкой на полигонах Мурманской и Архангельской областей действуют соединения армейского корпуса и армии ВВС и ПВО Северного флота.