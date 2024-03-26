Корабельная ударная группа Северного флота вышла в Баренцево море для проведения подготовительного учения к боевым стрельбам

В составе группы в море в течение нескольких дней будут действовать фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

За время выхода в море морякам предстоит провести учение по связи, отработать элементы совместного маневрирования кораблей в составе корабельной ударной группы и провести ряд корабельных тренировок.

Боевые расчёты ракетно-артиллерийской боевой части и боевого информационного центра в ходе данного выхода в море отработают нормативы по переводу оружия и технических средств корабля в различные степени боевой готовности.

Североморцы проведут учение по обороне корабельной ударной группы от беспилотных аппаратов условного противника.

Также экипажи корабельных вертолётов Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота проведут облёты кораблей с целью проверки их радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выход корабельной ударной группы из Кольского залива обеспечила минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе базовых морских тральщиков «Коломна» и «Ядрин».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12506242@egNews