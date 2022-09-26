Корабельные истребители Северного флота отработали ночные полёты

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота отработали ночные полёты на палубных истребителях МиГ-29К.

Полёты состоялись на одном из военных аэродромов, расположенных в Мурманской области. Полученные полётные задания лётчики отработали над Кольским полуостровом и Баренцевым морем в сложных метеорологических условиях.

В ходе выполнения полётных заданий экипажи истребителей МиГ-29 пилотировали самолёты по приборам в условиях ограниченной видимости, а также в отсутствие видимых береговых ориентиров. Помимо совершенствования техники пилотирования лётчики-истребители отработали перехвату самолётов условного противника и некоторые элементы воздушного боя.

Всего в ночных тренировках было задействовано более десяти лётных экипажей. Их общий налёт составил более 15 часов, сообщила пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12439404@egNews