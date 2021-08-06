Корабельные силы Северного флота отрабатывают практические действия в Баренцевом море в рамках командно-штабной тренировки

Вчера корабельные силы Северного флота приступили к отработке практических действий в акватории Баренцева моря рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

В рамках плана практических действий в Баренцевом море развёрнута корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и малого ракетного корабля «Рассвет».

Военные моряки отработали ряд вводных, в том числе по организации взаимодействия с истребительной и противолодочной авиацией при создании районов ограничения доступа.

Задачи по организации обороны островных территорий Российской Федерации выполнил экипаж большого десантного корабля «Георгий Победоносец», осуществивший доставку рейдовых групп мотострелковых соединений в назначенные районы побережья архипелага Новая Земля.

В акваториях Баренцева и Белого морей ряд тактических учений проводят экипажи кораблей соединений охраны водного района.

На различных этапах командно-штабной тренировки задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, практическая часть тренировки продлится в течение нескольких дней. Всего в тренировке принимают участие более 10 тысяч личного состава, более 100 единиц автобронетанковой техники, до 15 летательных аппаратов, около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.