Корабельные тральные группы Северного флота проведут учения в морских полигонах Баренцева моря

Морской тральщик «Владимир Гуманенко» и базовые тральщики «Ядрин», «Коломна» и «Котельнич» из состава Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработают плановые задачи боевой подготовки в составе корабельных тральных групп в Баренцевом море.

В ходе тренировок будут отрабатываться действия корабельных тральных групп по поиску, обнаружению и уничтожению мин при сопровождении корабельных групп Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время выхода в море морякам предстоит провести учение по связи, отработать элементы совместного маневрирования кораблей и выполнить другие задачи в составе корабельных тральных групп.

Траление морских мин является основной задачей минно-тральных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Экипажи морских и базовых тральщиков отрабатывают её в каждом периоде обучения.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12506739@egNews