Корабельные тральные группы Северного флота провели учение по уничтожению мин в Баренцевом море

Морской тральщик «Владимир Гуманенко» и базовые тральщики «Ядрин», «Коломна» и «Котельнич» из состава Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработали плановые задачи боевой подготовки в составе корабельных тральных групп по уничтожению минных постановок условного противника в Баренцевом море.

В ходе тренировки экипажи тральщиков в прибрежной зоне Кольского полуострова техническими средствами обнаружили условные комбинированные минные постановки на маршрутах следования кораблей и подводных лодок. Тральщики классифицировали и определили границы минных полей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для проделывания проходов на заминированном участке акватории были условно применены специальные шнуровые заряды длиной около 100 метров и мощностью более 1 тонны в тротиловом эквиваленте. Корабельные тральные группы установили в указанной точке имитатор шнурового заряда и произвели его подрыв, обеспечив проход в минном поле для безопасного развертывания боевых кораблей и судов флота.

Также макеты морских плавающих мин были уничтожены огнём корабельной артиллерии.

Учебно-боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12507357@egNews