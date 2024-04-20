Корабельные тральные группы Северного флота провели учение по уничтожению мин в Баренцевом море

Вчера морской тральщик «Владимир Гуманенко» и базовые тральщики «Ядрин», «Коломна» и «Котельнич» из состава Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработали плановые задачи боевой подготовки по уничтожению минных постановок условного противника в Баренцевом море.

В составе минно-тральных групп корабли выполнили траление заданного участка морского полигона, используя различные виды тралов, стоящих на вооружении ВМФ России. В ходе выполнения учебно-боевой задачи моряки отработали совместное маневрирование, а также проводку по протраленному фарватеру кораблей Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, траление морских мин является основной задачей минно-тральных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Экипажи морских и базовых тральщиков отрабатывают её в каждом периоде обучения.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12509691@egNews