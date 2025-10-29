Корабельные учения по противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля прошли на морском тральщике «Афанасий Иванников»

Экипаж морского тральщика «Афанасий Иванников» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработал элементы курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля по предназначению в море) в морских полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Экипаж тральщика выполнил поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов. Моряки также провели корабельные учения по противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищённом рейде и борьбе за живучесть.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, боевые расчёты тральщика выполнили ряд артиллерийских стрельб по морской мишени, имитирующей безэкипажный катер, а также по мишени, имитирующей плавающую мину.

Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря.

Фото: https://mil.ru/news