Корабельные вертолётчики Северного флота отработали взаимодействие с силами флота в Баренцевом море

В рамках учения с экспедиционной группировкой сил и войск по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации корабельные вертолётчики отработали взаимодействие с силами флота в Баренцевом море.

Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 отдельного корабельного вертолётного полка армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили полёты в сложных метеоусловиях над акваторией Баренцева моря и отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

Данная задача выполнялась во взаимодействии с малым противолодочным кораблем «Брест», экипаж которого также отработал применение комплексов противолодочного вооружения по имитированной воздушной цели.

В этот же день экипажи поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС отработали взаимодействие с одной из атомных подводных лодок в акватории Баренцева моря.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полётов экипажи вертолётов Ка-27ПС провели тренировку по условной передаче экипажу подводной лодки медицинского груза в рамках выполнения поисково-спасательных задач в районах, близких к трассе Северного морского пути.

Сблизившись с подводной лодкой, вертолёт выполнил зависание над ней. Затем при помощи спускоподъёмного устройства на борт был спущен один из членов экипажа вертолёта-спасателя, который осуществил передачу медицинского груза.

Как сообщает пресс-служба СФ, учение с экспедиционной группировкой сил и войск Северного флота по организации обороны островных территорий и арктического побережья Российской Федерации стартовало 18 сентября. В ходе учения отработано взаимодействие между корабельными группировками и береговыми ракетными дивизионами при решении совместных задач в акваториях Баренцева и Восточно-Сибирского морей, проверена слаженность действий тактических групп кораблей и судов, подразделений и сил флота при решении задач по защите морских коммуникаций и Северного морского пути.

В учении задействованы до 1800 человек, около 80 единиц боевой и специальной техники, до 10 летательных аппаратов, до 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479505@egNews