Корабельные вертолёты Северного флота выполнили полёты в Заполярье
Экипажи корабельных противолодочных и поисково-спасательных вертолётов Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали пилотирование в Заполярье.
Морские лётчики выполнили полёты по установленным маршрутам над Кольским полуостровом и Баренцевым морем в соответствии с планом боевой подготовки.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, основной задачей в рамках проводимых тренировок являлась отработка взаимодействия лётных экипажей с группой руководства полётами при выполнении полётов в условиях отрицательных температур, выпадения осадков, ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и сильном боковом ветре. Кроме того, экипажи выполнили полёты в составе пар на различных высотах и режимах полёта.
Выполнению полётов корабельных вертолётов Ка-27 предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава к обеспечению задач лётной подготовки.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12492398@egNews