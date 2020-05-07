Корабелы Балтийского завода планируют заложить четвёртый атомный ледокол проекта 22220 в мае текущего года

По словам источника из отрасли, четвертый и пятый ледоколы получат имена «Якутия» и «Чукотка». В пресс-службе верфи отметили, что официальная информация появится позже.

Тем временем предприятия Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» АО «Атомэнергомаш» уже приступили к изготовлению реакторной установки «РИТМ-200» для четвертого ледокола, сообщает «Energybase».

Как сообщает ТАСС, на производственной площадке ПАО «ЗиО-Подольск» параллельно запущены несколько производственных процессов.

Так, на карусельном станке прошли обработку два фланца корпуса реактора. Ведутся работы по антикоррозионной наплавке внутренней части обечаек гидрокамер. На обрабатывающем центре «SKODA» идёт операция глубокого сверления разгрузочных каналов фланца.

АО «ОКБМ Африкантов» и АО «Балтийский завод» подписали контракт на комплектную поставку реакторных установок «РИТМ-200» для третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220 в октябре 2019 года. Ранее предприятиями дивизиона было изготовлено три комплекта РУ «РИТМ-200» для первых трёх атомоходов нового поколения. В 2016 году состоялась отгрузка для головного ледокола «Арктика», в 2017 году — для первого серийного — «Сибирь», в 2018 году — для второго серийного — «Урал».