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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.21 12:30

Корабль Северного флота отразил «атаку» крылатой ракеты в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработал серию боевых упражнений в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Боевые расчеты АК-176 и АК-630 провели артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям по варианту боя с надводным кораблем условного противника и отражения атаки крылатой ракетой.

Стрельбы были проведены в акватории закрытой для гражданского судоходства и полётов авиации.

После выполнения учебных стрельб экипаж МПК «Снежногорск» провёл учение по противодиверсионной обороне корабля при стоянке на якоре на незащищённом рейде и выполнил практическое гранатометание. Также военные моряки отработали стрельбу по морской мине.

Как сообщает пресс-служба СФ, малый противолодочный корабль «Снежногорск» продолжает действовать по плану боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, его экипаж отработает зенитную ракетную стрельбу по имитированной воздушной цели, а также проведет стрельбы главным калибром по береговой цели. По завершении отработки боевых упражнений в море МПК «Снежногорск» возвратится в пункт постоянного базирования.

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