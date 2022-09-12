Корабли арктической группировки Северного флота отработали задачи по ведению оборонительных действий в Арктике

Экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» из состава арктической группировки Северного флота совместно с личным составом тактической группы, дислоцированной на острове Котельный, отработали задачи учения по ведению оборонительных действий в Арктике.

В ходе учения была отработана выгрузка военной техники на необорудованное морское побережье острова, подготовка к стрельбе по морским целям береговыми ракетными комплексами «Бастион», а также тактические действия кораблей по защите морских коммуникаций в Арктике.

Сегодня корабли арктической группировки принимают топливо от большого морского танкера «Сергей Осипов» в бухте Темп возле острова Котельный в море Лаптевых. После пополнения запасов БПК «Адмирал Левченко», БДК «Александр Отраковский» и БМТН «Сергей Осипов» продолжат действовать на трассе Северного морского пути.

Как сообщает пресс-служба СФ, арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли уже около шести тысяч морских миль.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12437896@egNews