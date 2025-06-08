Корабли бригады охраны водного района Кольской флотилии приняли участие в учении по охране пунктов базирования Северного флота

Корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приняли участие в зачётном тактическом учении группировки охраны районов базирования и защиты морских коммуникаций Северного флота в акватории Баренцева моря.

В течение нескольких дней корабли отработали в море ряд практических эпизодов учения.

Две корабельные минно-тральные группы выполнили задачи по обеспечению выхода основных сил объединения из пунктов базирования, а также выполнили ряд учебно-боевых упражнений, в том числе зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям, артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям.

В составе корабельных минно-тральных групп действовали морской тральщик «Владимир Гуманенко» и базовые тральщики «Соловецкий юнга», «Ядрин», «Котельнич» и «Коломна».

Малый противолодочный корабль «Снежногорск» отработал вопросы по обеспечению охраны районов базирования, защите морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности Российской Федерации в прибрежных морях во взаимодействии с морской авиацией Северного флота и силами Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Малый ракетный корабль «Рассвет» отработал взаимодействие с дивизионами береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», развернутыми в позиционных районах на побережье Баренцева моря при выполнении задач по нанесению совместного ракетного удара по корабельной группировке условного противника, действующей в Баренцевом море.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, ракетные стрельбы боевыми расчётами малого ракетного корабля «Рассвет» и береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» были выполнены способом компьютерного моделирования без практических ракетных пусков.

Фото: https://mil.ru/news/a8fa3d72-ef79-4bb8-9039-277e9c53241e