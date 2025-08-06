Корабли и суда Северного флота завершили подготовку к выполнению задач по предназначению в Арктике

Экипажи кораблей и судов обеспечения выполнили весь комплекс подготовительных мероприятий к дальнему походу как в базе, так и в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. В том числе – задачи по совместному маневрированию, поисково-спасательному обеспечению, а также действиям боевых кораблей и судов обеспечения по прямому предназначению.

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота Северного флота завершил комплекс подготовительных мероприятий к очередному дальнему походу по морям Северного Ледовитого океана.

В составе отряда на совместном контрольном выходе в Баренцевом море действовали большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Александр Отраковский», большой морской танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Памир».

Экипажи кораблей и судов обеспечения выполнили весь комплекс подготовительных мероприятий к дальнему походу как в базе, так и в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. В том числе – задачи по совместному маневрированию, поисково-спасательному обеспечению, а также действиям боевых кораблей и судов обеспечения по прямому предназначению.

Также, в рамках выхода в море, экипажи корабельных вертолётов Ка-27 отработали взлёты и посадки на ходу с вертолётной площадки большого противолодочного корабля «Североморск» и осуществили облёт средств радиотехнического вооружения. В рамках выхода в море были проверены навыки экипажей кораблей по организации пополнения запасов в море, приему различных грузов, в том числе и жидких, на ходу от танкера.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, личный состав большого противолодочного корабля «Североморск» успешно выполнил практические стрельбы, поразив воздушную и морскую цели из артиллерийских установок корабля АК-100 и АК-630. Также проверялась готовность экипажей кораблей и судов обеспечения действовать при ликвидации нештатных ситуаций и организации спасания в море.

Арктические походы кораблей Северного флота проводятся на регулярной основе с целью проведения ряда учений по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне, по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также учений спасательной направленности в районе трассы Северного морского пути.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283398