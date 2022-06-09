Корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вышли в Баренцево море для проведения учения

В Баренцево море вышли несколько корабельных групп Кольской флотилии разнородных сил Северного флота для проведения учения в рамках плановых мероприятий боевой подготовки в летнем периоде обучения.

На первом этапе учения сил охраны водного района две корабельные тральные группы отработали задачи ближнего и дальнего противоминного обеспечения, а также обеспечили развертывание в назначенные районы дизель-электрической подводной лодки и надводных сил, представленных малым ракетным и малым противолодочным кораблями.

В составе корабельных тральных групп действовали морской тральщик «Владимир Гуманенко», базовые тральщики «Ядрин», «Ельня» и «Соловецкий юнга».

На дальнейших этапах учения силами Кольской флотилии будут отрабатываться задачи защиты морских коммуникаций и экономической деятельности в ближней морской зоне. С экипажами кораблей также будут проведены эпизоды учения по противовоздушной и противолодочной обороне с выполнением практических учебно-боевых упражнений.

Кроме того, корабельные силы Кольской флотилии отработают взаимодействие с подразделениями берегового ракетного соединения, на вооружении которого стоят современные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Как сообщает пресс-служба СФ, учение сил охраны водного района Кольской флотилии продлится еще несколько дней, в ходе которых экипажи кораблей отработают комплекс задач по своему основному предназначению в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12424696@egNews