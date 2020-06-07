Корабли Кольской флотилии Северного флота разнородных сил проводят учение в Баренцевом море

Более 10 кораблей Кольской флотилии Северного флота отрабатывают задачи учения группировок разнородных сил по обороне морских коммуникаций в Арктике от нападения вероятного противника. Экипажи малых противолодочных и ракетных кораблей, а также тральщики действуют в прибрежных полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. На различных этапах учения группировки надводных кораблей отрабатывают взаимодействие с подводными лодками и авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Экипажи малого противолодочного корабля «Брест» и малого ракетного корабля «Рассвет» в рамках эпизода учения по противовоздушной обороне отработали стрельбу по воздушным целям артиллерией и зенитными ракетами. В ходе выполнения боевых упражнений были успешно поражены ракеты-мишени «Саман». Постановку воздушных мишеней осуществил экипаж малого противолодочного корабля «Юнга».

Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Снежногорск» вчера отработала противолодочное охранение сопровождаемых гражданских судов, корабельная ударная группа в составе двух малых ракетных кораблей «Айсберг» и «Рассвет» обеспечила противокорабельное охранение условного каравана судов с нанесением условного ракетного удара по надводным целям, а две минно-тральных группы в составе пяти базовых тральщиков провели учение по противоминному обеспечению гражданских судов и их проводке за тралами по миноопасному району.

Как сообщает пресс-служба СФ, учения сил охраны водного района Кольской флотилии продлятся ещё несколько дней, в ходе которых экипажи кораблей отработает комплекс задач по своему основному предназначению в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.