Корабли Кольской флотилии установили рекорды Вооружённых Cил России во время арктического похода

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», возглавлявший арктическую группировку Северного флота, установил ряд достижений, записанных в Книгу рекордов Вооружённых Cил России во время восьмого похода по морям Северного Ледовитого океана, который продолжался с 5 августа по 29 сентября 2019 года и связаны с особенностями плавания в высоких широтах.

20 сентября БПК «Вице-адмирал Кулаков» впервые в истории применения боевых кораблей самотоятельно форсировал пролив Ли-Смита и пролив под названием Британский канал, которые разделяют острова архипелага Земля Франца-Иосифа. 23 сентября столь крупный боевой корабль впервые в истории прошёл проливом Архангельского между островами Земля Александры и Земля Георга. Протяжённость маршрута по узкостям составила около 100 миль .

Как сообщает пресс-служба СФ, 22 сентября любители хоккея из состава экипажей кораблей Кольской флотилии провели самый северный в истории хоккейный матч на льду одного из озёр мыса Мэри Хармсуорт острова Земля Александры, выше 80-го градуса Северной широты. В товарищеской встрече приняли участие игроки команд Северной военной хоккейной лиги «Альбатрос» и «Шквал».