Корабли Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море

Группировка разнородных ударных сил Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» при поддержке самолётов Ту-22М3 Дальней авиации ВКС России нанесла ракетный удар по группировке условного противника в Баренцевом море.

Практические пуски противокорабельными ракетами выполнила корабельная ударная группа в составе тяжелого ракетного крейсера «Пётр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов». Стрельба выполнялась противокорабельными крылатыми ракетами «Гранит» и «Вулкан» по сложной мишенной позиции, имитирующей корабельную группировку условного противника, и расположенной на максимальной дальности стрельбы.

Ракетные стрельбы были выполнены в рамках этапа практических действий сбор-похода Северного флота, который проходит в Баренцевом море под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева.

Группировки разнородных сил Северного флота отработали комплекс учений по обеспечению боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил, поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, тактическим приемам и способам нанесения поражения корабельным группировкам условного противника, обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций, обеспечения безопасности морской экономической деятельности.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе сбор-похода силы Северного флота решают задачи в акватории Баренцева моря, где они рассредоточены на площади более 250 тысяч квадратных километров. На различных этапах сбор-похода задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота.