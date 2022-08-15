Корабли Северного флота отработают защиту арктических островов

Отряд боевых кораблей Северного флота, участвующие в арктическом походе под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева прибыли к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где расположена самая северная военная база Вооружённых сил России – «Арктический трилистник» и аэродром Нагурская.

Военные моряки совместно с личным составом дислоцированной на острове тактической группы Северного флота отработают ряд совместных действий по организации обороны островной зоны в Арктике.

Как сообщает пресс-служба СФ, в учении примут участие экипажи большого десантного корабля «Адмирал Левченко», большого десантного корабля «Александр Отраковский» и расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион».

В ходе совместных действий североморцы отработают уничтожение морского десантного отряда условного противника и отражение средств воздушного нападения на собственные силы.

Напомним, очередной арктический поход отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 10 августа. На первом этапе нём принимают участие БПК «Адмирал Левченко», БДК «Александр Отраковский» и большой морской танкер «Сергей Осипов».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12433313@egNews