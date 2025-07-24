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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.25 09:50

Корабли Северного флота отразили налёт средств воздушного нападения условного противника в Баренцевом море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Юнга» отразили налет СВН условного противника с применением комплексов противовоздушной обороны и выполнением боевой стрельбы по имитированным воздушным целям.

В рамках оперативного учения «Июльский шторм», проводимого под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева, корабли Северного флота отразили налёт средств воздушного нападения условного противника в Баренцевом море.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Юнга» отразили налет СВН условного противника с применением комплексов противовоздушной обороны и выполнением боевой стрельбы по имитированным воздушным целям.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в ходе выполнения упражнений в составе корабельной тактической группы было отработано взаимодействие боевых расчётов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей по обнаружению, классификации целей, их сопровождению и уничтожению. В боевой стрельбе по воздушным целям были задействованы зенитные ракетные комплексы и корабельная артиллерия, способные надёжно обеспечивать противовоздушную оборону отряда кораблей при нападении СВН условного противника с различных высот и направлений.

Для имитации атаки авиацией и крылатыми ракетами самолёты смешанного авиационного корпуса Северного флота осуществили постановку и пуски мишеней, имитирующих средства воздушного нападения. Воздушные мишени были успешно поражены боевыми расчетами зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов кораблей.

В рамках оперативного учения ВМФ России «Июльский шторм» отрабатываются элементы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций, а также баз и пунктов базирования с учетом современного характера вооруженной борьбы на море. Один из основных практических элементов – отражение ударов средств воздушного нападения условного противника, атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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